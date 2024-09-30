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Реал сообщил сроки восстановления Куртуа. Сколько матчей может сыграть Лунин?
Украинец всё-таки сыграет ещё в этом году
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Реал" официально подтвердил
"После обследования, проведенного сегодня медицинской службой "Реала", у Тибо Куртуа диагностирована травма отводящей мышцы левой ноги", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, вернутся на поле Куртуа сможет не раньше середины октября.
Таким образом, место в воротах "сливочных" в матчах против "Лилля" и "Вильярреала" может занять украинский вратарь Андрей Лунин.
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