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Реал сообщил сроки восстановления Куртуа. Сколько матчей может сыграть Лунин?

Испания
Обновлено

Украинец всё-таки сыграет ещё в этом году

Реал сообщил сроки восстановления Куртуа. Сколько матчей может сыграть Лунин?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Реал" официально подтвердил информацию о травме голкипера Тибо Куртуа в матче с "Атлетико" (1:1) в Ла Лиге.

"После обследования, проведенного сегодня медицинской службой "Реала", у Тибо Куртуа диагностирована травма отводящей мышцы левой ноги", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, вернутся на поле Куртуа сможет не раньше середины октября.

Таким образом, место в воротах "сливочных" в матчах против "Лилля" и "Вильярреала" может занять украинский вратарь Андрей Лунин.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Caballero (DC)
30.09.2024 в 16:00
Ура! Триматимемо кулаки за Андрія! Недарма він так бореться за місце в основному складі!
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Комментарии 1
Caballero (DC)
30.09.2024 в 16:00
Ура! Триматимемо кулаки за Андрія! Недарма він так бореться за місце в основному складі!
Ответить
1
2

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