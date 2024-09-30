Реал сообщил сроки восстановления Куртуа. Сколько матчей может сыграть Лунин?

"Реал" официально подтвердил информацию о травме голкипера Тибо Куртуа в матче с "Атлетико" (1:1) в Ла Лиге.

"После обследования, проведенного сегодня медицинской службой "Реала", у Тибо Куртуа диагностирована травма отводящей мышцы левой ноги", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, вернутся на поле Куртуа сможет не раньше середины октября.

Таким образом, место в воротах "сливочных" в матчах против "Лилля" и "Вильярреала" может занять украинский вратарь Андрей Лунин.