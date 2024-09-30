У фаната Атлетико, участвовавшего в беспорядках во время мадридского дерби, изъяли нож

Вчера, 29 сентября, "Атлетико" и "Реал" сыграли вничью в матче восьмого тура чемпионата Испании - 1:1.

В середине второго тайма судья приказал остановить матч из-за того, что в сторону Тибо Куртуа было брошено несколько посторонних предметов с трибун. После 15-минутного перерыва встреча возобновилась.

Позднее издание El Chiringuito опубликовало эксклюзивное изображение ножа, который полиция отобрала у одного из радикалов, который бросал зажигалки и бутылки в бывшего вратаря "матрасников".