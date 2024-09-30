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У фаната Атлетико, участвовавшего в беспорядках во время мадридского дерби, изъяли нож

Испания

Могла случиться трагедия

У фаната Атлетико, участвовавшего в беспорядках во время мадридского дерби, изъяли нож

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 29 сентября, "Атлетико" и "Реал" сыграли вничью в матче восьмого тура чемпионата Испании - 1:1.

В середине второго тайма судья приказал остановить матч из-за того, что в сторону Тибо Куртуа было брошено несколько посторонних предметов с трибун. После 15-минутного перерыва встреча возобновилась.

Позднее издание El Chiringuito опубликовало эксклюзивное изображение ножа, который полиция отобрала у одного из радикалов, который бросал зажигалки и бутылки в бывшего вратаря "матрасников".

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Болельщики Атлетико (Мадрид) Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
El Chiringuito
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.09.2024 в 16:22
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Комментарии 4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.09.2024 в 16:22
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Вarcelinius
30.09.2024 в 15:28
Хороший такой нож... колбаску резать и карандаши затачивать. Явно по длине лезвия не холодное оружие. Хотя хрен его знает, как там у них в Испании.
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oda1979 (Запорожье)
30.09.2024 в 16:11
получишь таким под ребро, будешь меньше умничать
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.09.2024 в 16:22
Не, лучше тебе вонючий язык отрезать.
 
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