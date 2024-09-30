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У фаната Атлетико, участвовавшего в беспорядках во время мадридского дерби, изъяли нож
Могла случиться трагедия
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 29 сентября, "Атлетико" и "Реал" сыграли вничью в матче восьмого тура чемпионата Испании - 1:1.
В середине второго тайма судья приказал остановить матч из-за того, что в сторону Тибо Куртуа было брошено несколько посторонних предметов с трибун. После 15-минутного перерыва встреча возобновилась.
Позднее издание El Chiringuito опубликовало эксклюзивное изображение ножа, который полиция отобрала у одного из радикалов, который бросал зажигалки и бутылки в бывшего вратаря "матрасников".
???? EXCLUSIVA @elchiringuitotv ????— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 30, 2024
???? UNA NAVAJA DENTRO DEL METROPOLITANO.
????♂️ Uno de los aficionados que tiró un mechero a Courtois llevaba un arma. pic.twitter.com/JaG88Jklyc
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