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Флик анонсировал возвращение основного хавбека Барселоны в матче Лиги чемпионов
Существенное усиление центра поля
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг на этой неделе впервые появится на поле после долгого отсутствия из-за травмы. Об этом сообщил наставник каталонского клуба Ханс-Дитер Флик.
"Это очень хорошая новость, что Френки снова с нами. Он невероятно важен для нас.
У Френки отличное отношение к делу, он был вовлечен в работу команды, он был готов помочь ей. Нам было необходимо его присутствие.
Он будет готов играть не 45 минут, а 20 или 10, и это пойдет ему на пользу", - заявил Флик на пресс-конференции.
Последний раз де Йонг выступал за "Барселону" 21 апреля 2024 года, в матче против "Реала".
Завтра, 1 октября, "Барселона" дома сыграет против швейцарского "Янг Бойза" в Лиге чемпионов.
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