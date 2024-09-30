Мичел: Нынешний график матчей не дает возможности экспериментировать

Мичел Санчес, главный тренер "Жироны", высказался о плотном футбольном календаре.

"Нынешний график матчей не дает возможности экспериментировать, ты просто должен всегда выставлять 11 лучших игроков.

Самая большая проблема - травмы. Мы не имеем опыта проведения матчей каждые три дня. Мы привыкаем к новой реальности, ищем варианты".