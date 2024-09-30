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Мичел: Нынешний график матчей не дает возможности экспериментировать
Тренер Жироны поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мичел Санчес, главный тренер "Жироны", высказался о плотном футбольном календаре.
"Нынешний график матчей не дает возможности экспериментировать, ты просто должен всегда выставлять 11 лучших игроков.
Самая большая проблема - травмы. Мы не имеем опыта проведения матчей каждые три дня. Мы привыкаем к новой реальности, ищем варианты".
Напомним, что ближайший матч "Жироны" состоится 2 октября. Подопечные Мичела сыграют против "Фейеноорда" в рамках второго тура Лиги чемпионов.
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