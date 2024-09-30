  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тренер Барселоны - о матче против Янг Бойз: Мы будем играть своим лучшим составом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Барселоны - о матче против Янг Бойз: Мы будем играть своим лучшим составом

Испания

Флик ответил на вопросы журналистов

Тренер Барселоны - о матче против Янг Бойз: Мы будем играть своим лучшим составом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик выступил на пресс-конференции накануне матча против "Янг Бойз".

"Против "Янг Бойз" мы будем играть своим лучшим составом, мы знаем, что должны победить. Мы должны набрать как можно больше очков.

Мы должны быть начеку. Это молодая команда, но смелая".

1 октября в 22:00 по киевскому времени "Барселона" сыграет против "Янг Бойз" в рамках Лиги чемпионов.

Читайте такжеФлик анонсировал возвращение основного хавбека Барселоны в матче Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Атлетико Мадрид может быть наказан за инцидент во время дерби
yellow-arrow
Мичел: Нынешний график матчей не дает возможности экспериментировать
yellow-arrow
Флик анонсировал возвращение основного хавбека Барселоны в матче Лиги чемпионов
Барселона Янг Бойз (Берн) Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
30.09.2024 в 18:12
Ну-ну... Попробуй только мне у ЯБ не выиграть, испепелю! И вместо оды эпитафью сочиню. ))
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 9
avatar
Вarcelinius
30.09.2024 в 18:12
Ну-ну... Попробуй только мне у ЯБ не выиграть, испепелю! И вместо оды эпитафью сочиню. ))
Ответить
1
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
30.09.2024 в 18:39
Щось ти хлопче тут розумом не блещеш на цьому сайті. Скачеш по всім гілкам, але розумної думки -- ні одної.
Ответить
0
0
La Scala (Milano)
30.09.2024 в 17:37
. Зрозумів, що найкращий склад ще щось зможе проти середнього клубу з Європи,а не найкращий повне гівно. За перемогу над ЯБ банкрути отримають раз в 100 більше грошей ніж за перемогу над Осасуною, тому вибір очевидний для шльом
Ответить
2
1
avatar
Вarcelinius
30.09.2024 в 18:09
Дурак ты дохтурь и мать твоя в кедах ходит.
Ответить
0
3
La Scala (Milano)
30.09.2024 в 18:13
Придурок, в тебе всі або доктора або з редакції. Глід розуму не додає. І ти краще про свою "мать" трохи згадуй, як тут говорять, що ти її за шлюху приведену відп@здив і пенсію в неї відбираєш постійно на бояру
 
1
0
La Scala (Milano)
30.09.2024 в 18:18
Придурок, і тебе всі або доктора( мабуть з ними часто стикаєшся по своїм хворобам і в тебе боязнь вже на них) або з редакції. Клоун барсонутий . Глід розуму не добавляє. А про "мать" тобі краще мовчати , бо знову до тебе мусорів викличе, якщо будеш продовжиш в неї пенсію на бояру відбирати чи бити її за те, що не дозволяє тобі під@рів додому приводити
 
1
0
avatar
Вarcelinius
30.09.2024 в 18:21
Так ты ж дохтурь и есть. Ты и Хаус и Анестезио и Ла Скала в одном лице. Меня не обманешь.
 
0
2
La Scala (Milano)
30.09.2024 в 18:26
Закусюй краще
 
1
0
avatar
Вarcelinius
30.09.2024 в 18:27
Понаделали блъ аккаунтов, уроды... Другое дело я, с одного акка всегда пишу, ж0пу сам себе не вылизываю, плюсы не ставлю.
 
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости