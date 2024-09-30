Тренер Барселоны - о матче против Янг Бойз: Мы будем играть своим лучшим составом

Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик выступил на пресс-конференции накануне матча против "Янг Бойз".

"Против "Янг Бойз" мы будем играть своим лучшим составом, мы знаем, что должны победить. Мы должны набрать как можно больше очков.

Мы должны быть начеку. Это молодая команда, но смелая".