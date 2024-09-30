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Атлетико Мадрид может быть наказан за инцидент во время дерби

Испания
Обновлено

Клуб может получить штраф

Атлетико Мадрид может быть наказан за инцидент во время дерби

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Новина українською

В воскресенье вечером во время дерби между мадридским "Атлетико" и "Реалом" произошел неприятный инцидент, фанаты хозяев начали бросать различные предметы во вратаря Тибо Куртуа.

За это "Атлетико Мадрид" рискует получить штраф - 6000 евро. Также для болельщиков временно закроют сектор "Фондо Сур".

Напомним, что ближайший матч "Атлетико" состоится 2 октября. Команда сыграет против "Бенфики" в рамках второго тура Лиги чемпионов.

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Атлетико (Мадрид) Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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