Атлетико Мадрид может быть наказан за инцидент во время дерби

В воскресенье вечером во время дерби между мадридским "Атлетико" и "Реалом" произошел неприятный инцидент, фанаты хозяев начали бросать различные предметы во вратаря Тибо Куртуа.

За это "Атлетико Мадрид" рискует получить штраф - 6000 евро. Также для болельщиков временно закроют сектор "Фондо Сур".

Напомним, что ближайший матч "Атлетико" состоится 2 октября. Команда сыграет против "Бенфики" в рамках второго тура Лиги чемпионов.