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Атлетико Мадрид может быть наказан за инцидент во время дерби
Клуб может получить штраф
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
В воскресенье вечером во время дерби между мадридским "Атлетико" и "Реалом" произошел неприятный инцидент, фанаты хозяев начали бросать различные предметы во вратаря Тибо Куртуа.
За это "Атлетико Мадрид" рискует получить штраф - 6000 евро. Также для болельщиков временно закроют сектор "Фондо Сур".
Напомним, что ближайший матч "Атлетико" состоится 2 октября. Команда сыграет против "Бенфики" в рамках второго тура Лиги чемпионов.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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