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Флик - о ситуации на мадридском дерби: Я думаю, что этих фанатов нужно найти и запретить им посещать матчи

Испания
Обновлено

Специалист выступил на пресс-конференции

Флик - о ситуации на мадридском дерби: Я думаю, что этих фанатов нужно найти и запретить им посещать матчи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик осуждает действия фанатов "Атлетико", которые во время матча с "Реалом" бросали предметы во вратаря соперников Тибо Куртуа.

"Я не знаю, что произошло в мадридском дерби, я этого не видел. Они бросали предметы? Я думаю, что этих людей нужно найти и запретить им посещать матчи. Это не является частью футбола. Болельщики должны поддерживать команды. Это все, что я могу сказать по этому поводу".

Напомним, что завтра, 1 октября, в 22:00 по киевскому времени "Барселона" сыграет против "Янг Бойза" в рамках Лиги чемпионов.

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Источник:
Аs
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
30.09.2024 в 20:51
Флік - чудова людина ! Шкода що не тренує (поки) якийсь перспективний клуб.
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2
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Комментарии 1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
30.09.2024 в 20:51
Флік - чудова людина ! Шкода що не тренує (поки) якийсь перспективний клуб.
Ответить
2
1

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