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Флик - о ситуации на мадридском дерби: Я думаю, что этих фанатов нужно найти и запретить им посещать матчи
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик осуждает действия фанатов "Атлетико", которые во время матча с "Реалом" бросали предметы во вратаря соперников Тибо Куртуа.
"Я не знаю, что произошло в мадридском дерби, я этого не видел. Они бросали предметы? Я думаю, что этих людей нужно найти и запретить им посещать матчи. Это не является частью футбола. Болельщики должны поддерживать команды. Это все, что я могу сказать по этому поводу".
Напомним, что завтра, 1 октября, в 22:00 по киевскому времени "Барселона" сыграет против "Янг Бойза" в рамках Лиги чемпионов.
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