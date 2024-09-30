Флик - о ситуации на мадридском дерби: Я думаю, что этих фанатов нужно найти и запретить им посещать матчи

Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик осуждает действия фанатов "Атлетико", которые во время матча с "Реалом" бросали предметы во вратаря соперников Тибо Куртуа.

"Я не знаю, что произошло в мадридском дерби, я этого не видел. Они бросали предметы? Я думаю, что этих людей нужно найти и запретить им посещать матчи. Это не является частью футбола. Болельщики должны поддерживать команды. Это все, что я могу сказать по этому поводу".