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Барселона продлила контракт с молодым опорником команды

Испания

Подтверждено

Барселона продлила контракт с молодым опорником команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" официально объявила о продлении контракта с 17-летним опорным полузащитником Марком Берналем.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года, но договор имеет опцию продления сотрудничества еще на три года. А сумма выкупа составляет 500 миллионов евро.

Добавим, что Марк в текущем сезоне Ла Лиги сыграл три матча - 244 минуты.

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Барселона Марк Берналь
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Источник:
fc barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
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