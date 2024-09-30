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Барселона продлила контракт с молодым опорником команды
Подтверждено
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" официально объявила о продлении контракта с 17-летним опорным полузащитником Марком Берналем.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года, но договор имеет опцию продления сотрудничества еще на три года. А сумма выкупа составляет 500 миллионов евро.
LATEST NEWS | Update to Marc Bernal's contract— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 30, 2024
Добавим, что Марк в текущем сезоне Ла Лиги сыграл три матча - 244 минуты.
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Источник:fc barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
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