Барселона продлила контракт с молодым опорником команды

"Барселона" официально объявила о продлении контракта с 17-летним опорным полузащитником Марком Берналем.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года, но договор имеет опцию продления сотрудничества еще на три года. А сумма выкупа составляет 500 миллионов евро.

LATEST NEWS | Update to Marc Bernal's contract — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 30, 2024

Добавим, что Марк в текущем сезоне Ла Лиги сыграл три матча - 244 минуты.