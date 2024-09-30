  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Балотелли может продолжить карьеру в Испании, но не в Ла Лиге
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Балотелли может продолжить карьеру в Испании, но не в Ла Лиге

Испания

Нападающий ведет переговоры с Интерсити Аликанте

Балотелли может продолжить карьеру в Испании, но не в Ла Лиге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард Марио Балотелли все еще ищет новый клуб и, похоже, нашел его в Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, переговоры с Балотелли ведет испанский клуб "Интерсити Аликанте", который выступает в третьем по уровню дивизионе страны. Сейчас стороны обсуждают детали потенциального контракта.

Это не тот уровень, на который рассчитывал Балотелли ранее. Итальянец неоднократно заявлял о желании вернуться в Серию А, но пока что предложений от топ-клубов не поступало.

Добавим, что последним клубом в карьере Марио был ФК "Адана Демирспор". По окончании сезона 2023/24 он стал свободным агентом.

Читайте такжеБалотелли может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии
По теме
yellow-arrow
Флик - о ситуации на мадридском дерби: Я думаю, что этих фанатов нужно найти и запретить им посещать матчи
yellow-arrow
Барселона продлила контракт с молодым опорником команды
yellow-arrow
Атлетико Мадрид может быть наказан за инцидент во время дерби
Марио Балотелли Адана Демирспор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости