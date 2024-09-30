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Балотелли может продолжить карьеру в Испании, но не в Ла Лиге
Нападающий ведет переговоры с Интерсити Аликанте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Марио Балотелли все еще ищет новый клуб и, похоже, нашел его в Испании.
Как сообщает Mundo Deportivo, переговоры с Балотелли ведет испанский клуб "Интерсити Аликанте", который выступает в третьем по уровню дивизионе страны. Сейчас стороны обсуждают детали потенциального контракта.
Это не тот уровень, на который рассчитывал Балотелли ранее. Итальянец неоднократно заявлял о желании вернуться в Серию А, но пока что предложений от топ-клубов не поступало.
Добавим, что последним клубом в карьере Марио был ФК "Адана Демирспор". По окончании сезона 2023/24 он стал свободным агентом.
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