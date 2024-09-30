Балотелли может продолжить карьеру в Испании, но не в Ла Лиге

Форвард Марио Балотелли все еще ищет новый клуб и, похоже, нашел его в Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, переговоры с Балотелли ведет испанский клуб "Интерсити Аликанте", который выступает в третьем по уровню дивизионе страны. Сейчас стороны обсуждают детали потенциального контракта.

Это не тот уровень, на который рассчитывал Балотелли ранее. Итальянец неоднократно заявлял о желании вернуться в Серию А, но пока что предложений от топ-клубов не поступало.

Добавим, что последним клубом в карьере Марио был ФК "Адана Демирспор". По окончании сезона 2023/24 он стал свободным агентом.