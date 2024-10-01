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Алаба вернулся к тренировкам Реала - австриец не играл с декабря 2023 года
Уже через месяц может окончательно вернуться в строй
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба поделился видео, на котором он впервые тренируется на траве после разрыва крестообразных связок, полученного в декабре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба "сливочных".
Ожидается, что 32-летний австриец будет полностью готов к возвращению на поле в ноябре или декабре.
После своего восстановления Давид, скорее всего, станет третьим вариантом на место центрального защитника после Антонио Рюдигера и Эдера Милитао.
С 2021 года Алаба отыграл 102 матча за "Реал", в которых забил 5 голов и отдал 9 ассистов.
???? BREAKING: David Alaba is now running on grass. pic.twitter.com/iSdeSB9lgC— Madrid Xtra (@MadridXtra) September 30, 2024
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