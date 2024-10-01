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Алаба вернулся к тренировкам Реала - австриец не играл с декабря 2023 года

Испания

Уже через месяц может окончательно вернуться в строй

Алаба вернулся к тренировкам Реала - австриец не играл с декабря 2023 года

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба поделился видео, на котором он впервые тренируется на траве после разрыва крестообразных связок, полученного в декабре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба "сливочных".

Ожидается, что 32-летний австриец будет полностью готов к возвращению на поле в ноябре или декабре.

После своего восстановления Давид, скорее всего, станет третьим вариантом на место центрального защитника после Антонио Рюдигера и Эдера Милитао.

С 2021 года Алаба отыграл 102 матча за "Реал", в которых забил 5 голов и отдал 9 ассистов.

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Давид Алаба Реал (Мадрид) травма тренировка
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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
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