Алаба вернулся к тренировкам Реала - австриец не играл с декабря 2023 года

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба поделился видео, на котором он впервые тренируется на траве после разрыва крестообразных связок, полученного в декабре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба "сливочных".

Ожидается, что 32-летний австриец будет полностью готов к возвращению на поле в ноябре или декабре.

После своего восстановления Давид, скорее всего, станет третьим вариантом на место центрального защитника после Антонио Рюдигера и Эдера Милитао.

С 2021 года Алаба отыграл 102 матча за "Реал", в которых забил 5 голов и отдал 9 ассистов.

???? BREAKING: David Alaba is now running on grass. pic.twitter.com/iSdeSB9lgC