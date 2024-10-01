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Роберто Карлос: Я не считаю Испанию расистской страной. Винисиус много страдает на поле и вне его
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Бывший защитник "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос прокомментировал расистские оскорбления в адрес вингера мадридцев Винисиуса Жуниора.
"Я не считаю Испанию расистской страной. Я знаю Винисиуса, очень люблю его, и если он совершит ошибку, я надеру ему уши.
Испания знает, что с такими игроками, как Винисиус, футбол сильно растет. Винисиус много страдает на поле и вне его. Я пережил то же самое здесь, но я смеялся, никого не обижал. Каждый ведет себя по-своему.
Когда я получал мяч, мне пели оскорбительные кричалки. И я сказал своим товарищам по команде, чтобы они давали мне мяч чаще, пока людям не надоест.
Чтобы история с Вини закончилась, мы должны хорошо себя вести, чтобы те, кто выходят на поле, могли хорошо провести время. А не для того, чтобы попасть в тюрьму", - цитирует Карлоса Marca.
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