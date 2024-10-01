Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опередил Флика и Анчелотти. Вальверде стал тренером месяца в Ла Лиге
Баски шикарно начали осень
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Атлетика" Эрнесто Вальверде получил награду лучшего тренера месяца в чемпионате Испании по итогам сентября.
В гонке за приз 60-летний специалист опередил Ханса-Дитера Флика ("Барселона") и Карло Анчелотти ("Реал").
На протяжении месяца коллектив из Бильбао обыграл "Лас-Пальмас" (3:2), "Леганес" (2:0), "Сельту" (3:1), а также расписал ничью с "Севильей" (1:1).
На данный момент "Атлетик" занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги.
????❤ Un mes espectacular.— LALIGA (@LaLiga) October 1, 2024
???????? Ernesto Valverde, del @AthleticClub, es el ???????????????????????????????????????? ???????????? ???????????? de septiembre en #LALIGAEASPORTS.#LALIGACOACHOFTHEMONTH | @MicrosoftES#PREMIOSLALIGA
Популярное сейчас
- Игрок Шахтера оскорбил Полесье - житомирский клуб требует реакции
- Вацко – о заявке сборной на октябрь: Удивлен одной фамилией в резервном списке. Это напоминание киевским динамовцам
- Машина застряла в болоте. Наши за границей. Италия
- Реал запретил Мбаппе посещать мадридское дерби - источник
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе