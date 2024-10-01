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Опередил Флика и Анчелотти. Вальверде стал тренером месяца в Ла Лиге

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Опередил Флика и Анчелотти. Вальверде стал тренером месяца в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Атлетика" Эрнесто Вальверде получил награду лучшего тренера месяца в чемпионате Испании по итогам сентября.

В гонке за приз 60-летний специалист опередил Ханса-Дитера Флика ("Барселона") и Карло Анчелотти ("Реал").

На протяжении месяца коллектив из Бильбао обыграл "Лас-Пальмас" (3:2), "Леганес" (2:0), "Сельту" (3:1), а также расписал ничью с "Севильей" (1:1).

На данный момент "Атлетик" занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Эрнесто Вальверде Атлетик (Бильбао) Ла Лига тренер
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Источник:
La Liga
Опубликовал: Александр Бураков
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