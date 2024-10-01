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Барселона представила отчет о финансовом состоянии клуба за прошлый сезон

Испания

Состоялось заседание Совета директоров Барселоны

Барселона представила отчет о финансовом состоянии клуба за прошлый сезон

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

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На недавнем заседании Совета директоров "Барселоны" был представлен отчет о финансовых делах клуба за прошлый сезон и планы команды на будущее.

Руководство сообщило, что клуб получил прибыль в размере 12 миллионов евро, что превысило первоначальные прогнозы. А сумма, признанная как чрезвычайные расходы, составляет 141 млн евро до налогообложения, а значит, консолидированный результат за 2023/24 год составляет - 91 млн евро.

"Барселона" надеется получить прибыль в пять миллионов евро в сезоне 2024/25, достигнув этого путем постепенного восстановления дохода от игр на стадионе благодаря возвращению на "Spotify Camp Nou".

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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