Барселона представила отчет о финансовом состоянии клуба за прошлый сезон

На недавнем заседании Совета директоров "Барселоны" был представлен отчет о финансовых делах клуба за прошлый сезон и планы команды на будущее.

Руководство сообщило, что клуб получил прибыль в размере 12 миллионов евро, что превысило первоначальные прогнозы. А сумма, признанная как чрезвычайные расходы, составляет 141 млн евро до налогообложения, а значит, консолидированный результат за 2023/24 год составляет - 91 млн евро.

"Барселона" надеется получить прибыль в пять миллионов евро в сезоне 2024/25, достигнув этого путем постепенного восстановления дохода от игр на стадионе благодаря возвращению на "Spotify Camp Nou".