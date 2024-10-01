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Защитник Атлетико получил серьезную травму головы в матче против Реала

Испания
Обновлено

Сроки восстановления игрока пока неизвестны

Защитник Атлетико получил серьезную травму головы в матче против Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Атлетико" Робен Ле Норман получил серьезную травму головы в матче 8-го тура Ла Лиги против "Реала" (1:1).

Футболист прошел медицинское обследование, которое выявило у игрока черепно-мозговую травму с субдуральной гематомой. Сроки восстановления игрока пока что неизвестны.

Ле Норман в текущем сезоне сыграл за "Атлетико" 8 матчей - 720 минут.

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Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Робен Ле Норман
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Источник:
Аtletico de madrid
Опубликовал: Екатерина Власова
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