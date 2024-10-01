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Симеоне - о завершении международной карьеры Гризманна: Он уже отдал все своей сборной
Тренер Атлетико высказался об Антуане Гризманне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне отреагировал на решение Антуана Гризманна завершить свою международную карьеру.
"Я думаю, это замечательно, что Антуан понимает, что он уже отдал все своей сборной. И поэтому принял такое решение. Это многое говорит о его спортивных качествах.
Это позволит нам дать ему больше отдыха и, надеюсь, что он будет продолжать играть за нас, потому что он очень важен для нашей команды".
Напомним, что контракт Гризманна с "Атлетико" рассчитан до 30 июня 2026 года.
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