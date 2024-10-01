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Анчелотти рассказал, сыграет ли Мбаппе в матче против Лилля
Килиан хорошо восстановился (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, сыграет ли форвард команды Килиан Мбаппе против "Лилля" в Лиге чемпионов.
"Килиан хорошо восстановился. Сегодня он потренируется с нами, а после этого мы примем решение... Конечно, мы не хотим им рисковать".
Напомним, что изначально ожидалось, что Мбаппе выбыл на три недели из-за повреждения, но футболист восстановился значительно быстрее, чем ожидалось.
Добавим, матч второго тура Лиги чемпионов "Лилль" - "Реал" состоится 2 октября в 22:00 по киевскому времени.
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