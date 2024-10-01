Анчелотти рассказал, сыграет ли Мбаппе в матче против Лилля

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, сыграет ли форвард команды Килиан Мбаппе против "Лилля" в Лиге чемпионов.

"Килиан хорошо восстановился. Сегодня он потренируется с нами, а после этого мы примем решение... Конечно, мы не хотим им рисковать".

Напомним, что изначально ожидалось, что Мбаппе выбыл на три недели из-за повреждения, но футболист восстановился значительно быстрее, чем ожидалось.

Добавим, матч второго тура Лиги чемпионов "Лилль" - "Реал" состоится 2 октября в 22:00 по киевскому времени.