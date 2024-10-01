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Барселона не сможет вернуться на Камп Ноу до конца этого года
Опять что-то пошло не так
Фото: twitter.com/FCBarcelona_es
"Барселона", вероятно, не сможет вернуться на "Камп Ноу“ до конца 2024 года.
Реконструкция стадиона длится дольше, чем ожидалось, и клуб может отложить свое возвращение до второй половины сезона - до апреля.
Ремонтные работы такого масштабного объекта, как "Камп Ноу", оказались сложнее, а также у "Барселоны" есть проблемы с финансами. Но клуб стремится найти оптимальное решение, которое позволит завершить реконструкцию стадиона с минимальными рисками.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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