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Барселона не сможет вернуться на Камп Ноу до конца этого года

Испания
Обновлено

Опять что-то пошло не так

Барселона не сможет вернуться на Камп Ноу до конца этого года

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

"Барселона", вероятно, не сможет вернуться на "Камп Ноу“ до конца 2024 года.

Реконструкция стадиона длится дольше, чем ожидалось, и клуб может отложить свое возвращение до второй половины сезона - до апреля.

Ремонтные работы такого масштабного объекта, как "Камп Ноу", оказались сложнее, а также у "Барселоны" есть проблемы с финансами. Но клуб стремится найти оптимальное решение, которое позволит завершить реконструкцию стадиона с минимальными рисками.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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