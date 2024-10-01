Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"У него здесь будущее". Анчелотти похвалил Арду Гюлера
Карло высказался о турецком вингере
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти похвалил молодого правого вингера команды Арду Гюлера.
"Гюлер? В этом сезоне он уже сыграл больше минут, чем в прошлом. Он четко понимает свою роль. У него точно есть будущее в "Реале", - сказал Карло.
Арда в текущем сезоне сыграл за свой клуб 8 матчей - 257 минут. Добавим, что у турецкого вингера контракт с "Реалом" рассчитан до июня 2029 года.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Аталанта изменила планы на матч ЛЧ против Шахтера из-за инцидента в аэропорту Бергамо
- Мудрик снова подешевел. Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ
- Шахтер отреагировал на обращение Полесье по поведению своего игрока
- Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн