"У него здесь будущее". Анчелотти похвалил Арду Гюлера

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти похвалил молодого правого вингера команды Арду Гюлера.

"Гюлер? В этом сезоне он уже сыграл больше минут, чем в прошлом. Он четко понимает свою роль. У него точно есть будущее в "Реале", - сказал Карло.