ЛЧ. Барселона — Янг Бойз 5:0. Легче просто не бывает

"Барселона" не заметила на своем поле сопротивления швейцарских "Янг Бойз".

Еще до игры было понятно, что сенсация маловероятна. Соперник идет аж 11-м в своем чемпионате, и хотя "Барса" обескровлена и уставшая, тут ей надо было постараться, чтобы оступиться.

Конечно, этого не произошло.

Левандовский открыл счет уже на 8-й минуте после отличного прострела Рафиньи на дальнюю штангу.

За этим последовало затишье; "Барса" валяла дурака и ходила пешком, чуть в итоге не пропустив — Колли расстреливал ворота, но ударил как любитель.

51 - @FCBarcelona´s @lewy_official ???????? has become just the second player in UEFA @ChampionsLeague history to score 50+ goals after turning 30 years of age (51th such goal tonight), following Cristiano Ronaldo (68). Eternal. pic.twitter.com/tMjbA3cQHo