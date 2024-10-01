ЛЧ. Барселона — Янг Бойз 5:0. Легче просто не бывает

"Барселона" не заметила на своем поле сопротивления швейцарских "Янг Бойз".

Еще до игры было понятно, что сенсация маловероятна. Соперник идет аж 11-м в своем чемпионате, и хотя "Барса" обескровлена и уставшая, тут ей надо было постараться, чтобы оступиться.

Конечно, этого не произошло.

Левандовский открыл счет уже на 8-й минуте после отличного прострела Рафиньи на дальнюю штангу.

За этим последовало затишье; "Барса" валяла дурака и ходила пешком, чуть в итоге не пропустив — Колли расстреливал ворота, но ударил как любитель.

51 - @FCBarcelona´s @lewy_official ???????? has become just the second player in UEFA @ChampionsLeague history to score 50+ goals after turning 30 years of age (51th such goal tonight), following Cristiano Ronaldo (68). Eternal. pic.twitter.com/tMjbA3cQHo — OptaJose (@OptaJose) October 1, 2024

Каталонцы, однако, поняли, что шутить лучше с более комфортным счетом, и в следующие 10 минут забили дважды. Сперва Рафинья добил мяч в ворота после удара Педри в блок, а затем Иньиго Мартинес замкнул подачу с углового.

Все это выглядело настолько буднично и легко, словно это спарринг с командой U-19.

Никакой конкуренции, никакого нерва. Вместо этого Левандовский забил еще после углового на 51-й, и "Барса" остановилась уже окончательно. В этом пешем футболе Флик не побоялся выпустить даже Френки де Йонга, который не играл с апреля из-за травмы — подкатов же не было.

Зачем такие матчи ЛЧ — вопрос открытый. Радует только, что с новым форматом не будет ответной игры.

9 - @FCBarcelona´s @LamineeYamal ???????? has now started more games while aged under-18 than any other player in UEFA Champions League history (9), overtaking Jude Bellingham and Warren Zaïre-Emery this evening (8 each). Rocket. pic.twitter.com/EGDWcP93cR — OptaJose (@OptaJose) October 1, 2024

Ну, и еще отмечаем, что для команды Ганси Флика это первая победа в новой ЛЧ. "Янг Бойз" же после двух туров имеет разницу голов 0:7.

2-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Янг Бойз" - 5:0

Голы: Левандовский, 8, 51, Рафинья, 34, Иньиго Мартинес, 37, Камара, 81 (автогол)

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси (Форт, 64), Иньиго Мартинес (Куэнка, 84), Бальде — Касадо, Педри (Фати, 64) — Ямаль (де Йонг, 75), Рафинья, Ферран Торрес — Левандовский (Виктор, 75)

"Янг Бойз": Келлер — Блюм (Атекаме, 58), Камара, Зукру, Хаджам — Лаупер — Монтейро, Имери (Лакоми, 82), Угринич (Ньясс, 58), Колли (Виржиниус, 73) — Иттен (Ганвула, 73)

Предупреждения: Колли, 36, Угринич, 40