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ЛЧ. Барселона — Янг Бойз 5:0. Легче просто не бывает

Испания

Каталонцы впервые выиграли в новом розыгрыше

ЛЧ. Барселона — Янг Бойз 5:0. Легче просто не бывает

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" не заметила на своем поле сопротивления швейцарских "Янг Бойз".

Еще до игры было понятно, что сенсация маловероятна. Соперник идет аж 11-м в своем чемпионате, и хотя "Барса" обескровлена и уставшая, тут ей надо было постараться, чтобы оступиться.

Конечно, этого не произошло.

Левандовский открыл счет уже на 8-й минуте после отличного прострела Рафиньи на дальнюю штангу.

За этим последовало затишье; "Барса" валяла дурака и ходила пешком, чуть в итоге не пропустив — Колли расстреливал ворота, но ударил как любитель.

Каталонцы, однако, поняли, что шутить лучше с более комфортным счетом, и в следующие 10 минут забили дважды. Сперва Рафинья добил мяч в ворота после удара Педри в блок, а затем Иньиго Мартинес замкнул подачу с углового.

Все это выглядело настолько буднично и легко, словно это спарринг с командой U-19.

Никакой конкуренции, никакого нерва. Вместо этого Левандовский забил еще после углового на 51-й, и "Барса" остановилась уже окончательно. В этом пешем футболе Флик не побоялся выпустить даже Френки де Йонга, который не играл с апреля из-за травмы — подкатов же не было.

Зачем такие матчи ЛЧ — вопрос открытый. Радует только, что с новым форматом не будет ответной игры.

Ну, и еще отмечаем, что для команды Ганси Флика это первая победа в новой ЛЧ. "Янг Бойз" же после двух туров имеет разницу голов 0:7.

2-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Янг Бойз" - 5:0

Голы: Левандовский, 8, 51, Рафинья, 34, Иньиго Мартинес, 37, Камара, 81 (автогол)

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси (Форт, 64), Иньиго Мартинес (Куэнка, 84), Бальде — Касадо, Педри (Фати, 64) — Ямаль (де Йонг, 75), Рафинья, Ферран Торрес — Левандовский (Виктор, 75)

"Янг Бойз": Келлер — Блюм (Атекаме, 58), Камара, Зукру, Хаджам — Лаупер — Монтейро, Имери (Лакоми, 82), Угринич (Ньясс, 58), Колли (Виржиниус, 73) — Иттен (Ганвула, 73)

Предупреждения: Колли, 36, Угринич, 40

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Комментарии
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Вarcelinius
02.10.2024 в 00:39
З перемогою хлопці!
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Комментарии 24
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Вarcelinius
02.10.2024 в 00:39
З перемогою хлопці!
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0
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Вarcelinius
02.10.2024 в 00:37
Де всі барселонці?
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1
0
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Вarcelinius
02.10.2024 в 00:31
Фати пресен, как маца. И куда только всё делось... Вот вам и кресты господа.
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0
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Море23 (Одесса)
02.10.2024 в 00:16
Почему нельзя было так в прошлой игре .аыпусти основу сделай результат и меняй всех
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Вarcelinius
02.10.2024 в 00:23
Флик сплуговал, это да. Да он и сам это понимает.
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 00:16
Как мне тут подсказывают в апреле будет суд над МС. Вердикт исключение этого клуба из АПЛ за нарушение ФФП. Куча игроков уже ищут новые клубы. Так вот Холлан переходит в барселону. Роберт уходит. Не исключено появление на тренерском мостике и самого Пепы. Так что летом будет новая барселона...
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3
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Вarcelinius
02.10.2024 в 00:36
Иди проспись, чудило.
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1
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Вarcelinius
02.10.2024 в 00:13
"Что нам делать с пьяным матросом..." Шо нам делать с Ферраном Торресом? Футболист уровня Сегунды В. Да и футболист ли он вообще? Как от него избавиться, как его сбагрить хоть, куда-нибудь? Это же король тормозов. Динамо, Торрес нннадо? ))
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Dr. House (Поділля)
02.10.2024 в 00:13
В мішок і з моста. Як і тебе
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1
1
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Spokoyno (Київ)
02.10.2024 в 00:18
Олег таки бабки лише у ах... якого дона можуть бути Братки на економ режимі своїх треба награвати та продавати!
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Dr. House (Поділля)
02.10.2024 в 00:10
Фрік просто геній!!! Знайшов можливість заробити для банкрутів декілька лямів за перемогу в ЛЧ в надскладному матчі, попередньо зливши Отсасуні в чемпіонаті
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2
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Вarcelinius
02.10.2024 в 00:05
А Роберту мог бы и дать доиграть матч и сделать хет-трик. Лева уходил с поля недовольный.
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Spokoyno (Київ)
02.10.2024 в 00:08
Я не поняв Олег, тут ви розповідаєте зробили добрий заділ і нехай основа відпочиває, а тут бідного Роберта ще хотіли поганяти!
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Вarcelinius
02.10.2024 в 00:17
Бедный старичок Роберт? ахахаха! Да он живее всех живых.
 
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 00:04
Последняя победа барселонских вонючек в ЛЧ! Это я вам обещаю!
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0
3
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Вarcelinius
02.10.2024 в 00:06
Чеферину будешь звонить?
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3
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Вarcelinius
02.10.2024 в 00:02
Флик не выпустил Рафинью в старте с Осасуной, зато тут блъ с этими третьесортными черномазыми швейцарцами он отбегал весь матч. Не, ну не долбое@изм ли?
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Spokoyno (Київ)
02.10.2024 в 00:12
Кращий гравець матчу... тому що на легких ногах! Він хоч і молодше Роберта, утім весь сезон носитися не зможе! А он не Мессі пішки обіграти мало кого зможе
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Spokoyno (Київ)
01.10.2024 в 23:58
Легко та невимушено! Так суперник не того рівня, утім все одно +3 та різницю трошки підправили! Всі вболівальників з перемогою, нестандартні можуть поревіти разом зі своєю коровою
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Dr. House (Поділля)
02.10.2024 в 00:12
Альцик, йди вже до своєї корови. Чи аденома не позволяє?
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Spokoyno (Київ)
02.10.2024 в 00:13
Дохтур, що ж так швидко... Що навіть корова отвергла Послала на ...
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2
Dr. House (Поділля)
02.10.2024 в 00:15
...співчуваю
 
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Вarcelinius
01.10.2024 в 23:58
Блъ, я ещё больше расстроился. Из-за вот этого вот швейцарского дерьма стоило терять 3 очка с Осасуной? Флик, ты гонишь.
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Spokoyno (Київ)
02.10.2024 в 00:06
А що поробиш... Ви сьогодні бачили Ямала Зіграв не набагато краще Торреса Та Ферран хоч трошки бігав, мабуть в догонялки з суперника грався. До того Осасуні судді добряче допомогли! Другий гол після наступу гостю на ногу, і кривенький... добре формальний пенальті. Пенал М... таки б не дали забити!
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