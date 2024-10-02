Анчелотти: Комментировать поведение Куртуа после того, как ему кричали "сдохни", значит избегать тему

Мадридское дерби в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостанавливали из-за того, что болельщики начали бросать в направлении вратаря гостей Тибо Куртуа разные предметы.

“Я уважаю мнение каждого. На матче были проявления агрессии, а агрессивных людей не должно быть ни в футболе, ни в обществе. Я стараюсь уважать все мысли, но все, что произошло, видели все. И это означает только то, что агрессивных людей не должно быть ни в футболе, ни в обществе”.