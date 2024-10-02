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Анчелотти: Комментировать поведение Куртуа после того, как ему кричали "сдохни", значит избегать тему
Карло высказался об инциденте во время дерби
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Мадридское дерби в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостанавливали из-за того, что болельщики начали бросать в направлении вратаря гостей Тибо Куртуа разные предметы.
“Я уважаю мнение каждого. На матче были проявления агрессии, а агрессивных людей не должно быть ни в футболе, ни в обществе. Я стараюсь уважать все мысли, но все, что произошло, видели все. И это означает только то, что агрессивных людей не должно быть ни в футболе, ни в обществе”.
“Комментировать поведение Куртуа после того, как ему кричали “сдохни”, значит избегать тему. Больше мне нечего сказать”, – заявил главный тренер “Реала”.
Напомним, что бельгийский кипер пропустит примерно 2 недели из-за повреждения.
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