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Анчелотти: Комментировать поведение Куртуа после того, как ему кричали "сдохни", значит избегать тему

Испания
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Карло высказался об инциденте во время дерби

Анчелотти: Комментировать поведение Куртуа после того, как ему кричали "сдохни", значит избегать тему

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

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Мадридское дерби в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостанавливали из-за того, что болельщики начали бросать в направлении вратаря гостей Тибо Куртуа разные предметы.

“Я уважаю мнение каждого. На матче были проявления агрессии, а агрессивных людей не должно быть ни в футболе, ни в обществе. Я стараюсь уважать все мысли, но все, что произошло, видели все. И это означает только то, что агрессивных людей не должно быть ни в футболе, ни в обществе”.

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“Комментировать поведение Куртуа после того, как ему кричали “сдохни”, значит избегать тему. Больше мне нечего сказать”, – заявил главный тренер “Реала”.

Напомним, что бельгийский кипер пропустит примерно 2 недели из-за повреждения.

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Симченко
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