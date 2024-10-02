Официально: Барселона подписала Щенсного

Польский голкипер Войцех Щенсный официально стал игроком "Барселоны".

Трудовое соглашение между 34-летним игроком и каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Этим летом Щенсный объявил о завершении карьеры, но затем согласился вернуться в футбол в качестве замены для первого номера "Барсы" Марка-Андре тер Штегена, который выбыл из-за травмы до конца нынешнего сезона.

В течение своей карьеры Войцех защищал цвета "Арсенала", "Ромы" и "Ювентуса".