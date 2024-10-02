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Официально: Барселона подписала Щенсного
"Блауграна" представила новичка
Getty Images/Global Images Ukraine
Польский голкипер Войцех Щенсный официально стал игроком "Барселоны".
Трудовое соглашение между 34-летним игроком и каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
Этим летом Щенсный объявил о завершении карьеры, но затем согласился вернуться в футбол в качестве замены для первого номера "Барсы" Марка-Андре тер Штегена, который выбыл из-за травмы до конца нынешнего сезона.
В течение своей карьеры Войцех защищал цвета "Арсенала", "Ромы" и "Ювентуса".
Szczęsny ja és culer! ????❤️ pic.twitter.com/6JakhvCN3b— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 2, 2024
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