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Вингер Барселоны рассказал о своем будущем в клубе

Испания

У игрока было очень хорошее предложение из Саудовской Аравии

Вингер Барселоны рассказал о своем будущем в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый вингер "Барселоны" Рафинья высказался о своем будущем в каталонском клубе.

"У меня есть контракт с "Барселоной", и я счастлив и знаю, что могу предложить. Я очень горжусь тем, что ношу капитанскую повязку. Это большая честь".

Напомним, что вингер присоединился к испанской команде в 2022 году. Текущий контракт Рафиньи с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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