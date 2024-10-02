Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Лидеры футбола должны объединиться". Чуамени считает, что календарь матчей нужно исправить
Еще один игрок высказался о плотном футбольном календаре
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Victor Carretero/Real Madrid
Дискуссии о возможной забастовке футболистов продолжаются, и многие тренеры и игроки уже высказываются на эту тему. Опорный полузащитник "Реала" Орельен Чуамени поделился своими мыслями на этот счет.
"Я думаю, что Лидеры футбола должны объединиться, исправить и принять решение о лучшем календаре для нас, игроков", - сказал опорник "Реала".
Добавим, что ранее профсоюз футболистов подал жалобу в Европейскую комиссию и коммерческий суд Брюсселя на ФИФА из-за перегруженного международного календаря.
Популярное сейчас
- Украина - Бразилия. Полуфинал ЧМ-2024 по футзалу. Текстовая онлайн трансляция
- Ярмоленко узнал о невызове в сборную Украины из интернета, - Глывинский
- Анчелотти: Комментировать поведение Куртуа после того, как ему кричали "сдохни", значит избегать тему
- Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО