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"Лидеры футбола должны объединиться". Чуамени считает, что календарь матчей нужно исправить

Испания

Еще один игрок высказался о плотном футбольном календаре

"Лидеры футбола должны объединиться". Чуамени считает, что календарь матчей нужно исправить

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Victor Carretero/Real Madrid

Новина українською

Дискуссии о возможной забастовке футболистов продолжаются, и многие тренеры и игроки уже высказываются на эту тему. Опорный полузащитник "Реала" Орельен Чуамени поделился своими мыслями на этот счет.

"Я думаю, что Лидеры футбола должны объединиться, исправить и принять решение о лучшем календаре для нас, игроков", - сказал опорник "Реала".

Добавим, что ранее профсоюз футболистов подал жалобу в Европейскую комиссию и коммерческий суд Брюсселя на ФИФА из-за перегруженного международного календаря.

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Реал (Мадрид) Орельен Чуамени
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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