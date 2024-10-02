"Лидеры футбола должны объединиться". Хавбек Реала считает, что календарь матчей нужно исправить

Дискуссии о возможной забастовке футболистов продолжаются, и многие тренеры и игроки уже высказываются на эту тему. Опорный полузащитник "Реала" Орельен Чуамени поделился своими мыслями на этот счет.

"Я думаю, что лидеры футбола должны объединиться, исправить и принять решение о лучшем календаре для нас, игроков", - сказал опорник "Реала".

Добавим, что ранее профсоюз футболистов подал жалобу в Европейскую комиссию и коммерческий суд Брюсселя на ФИФА из-за перегруженного международного календаря.