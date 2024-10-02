Щенсный - о контракте с Барселоной: Семья очень важна для меня, и теперь я ее немного расширил

Польский голкипер Войцех Щенсный поделился своими мыслями после подписания контракта с "Барселоной" до 30 июня 2025 года.

"Это момент гордости. Честно говоря, я был готов уйти на пенсию. Я был бы счастлив в таком случае, но, в эти первые два дня здесь я увидел, как люди относятся ко мне и как это важно для них, я чувствую гордость быть частью этой семьи.

Несмотря на то, что это большое учреждение и большой футбольный клуб, я чувствую себя как дома. Семья очень важна для меня, и теперь я ее немного расширил".