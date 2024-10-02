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Атлетико Мадрид наказан за хулиганские действия фанатов

Испания

Клуб может подать апелляцию, если посчитает нужным

Атлетико Мадрид наказан за хулиганские действия фанатов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rico Brouwer/Soccrates

Новина українською

Дисциплинарный комитет Испанской федерации футбола наказал "Атлетико Мадрид" за инцидент, произошедший во время воскресного дерби против "Реала".

Нижняя часть южной трибуны стадиона "Метрополитано" будет закрыта на следующие три домашних матча Ла Лиги. Также клуб был оштрафован, точная сумма не разглашается.

Напомним, что фанаты "Атлетико" бросали различные предметы во вратаря "Реала" Тибо Куртуа.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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