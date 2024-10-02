Испанской федерации футбола грозят санкции от УЕФА и ФИФА

В течение последних месяцев руководство футбола в Испании находится в кризисе. Отставка предыдущего президента Педро Роши и длительное отсутствие его преемника вызывают серьезное беспокойство как в самой стране, так и на международном уровне.

ФИФА и УЕФА выдвинули Испании ультиматум: если до конца 2024 года в RFEF не будет избран новый президент, то это может привести к серьезным последствиям.

Испанские клубы могут отстранить от участия в еврокубках и лишить Испанию права на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года.