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Испанской федерации футбола грозят санкции от УЕФА и ФИФА

Испания

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Испанской федерации футбола грозят санкции от УЕФА и ФИФА

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В течение последних месяцев руководство футбола в Испании находится в кризисе. Отставка предыдущего президента Педро Роши и длительное отсутствие его преемника вызывают серьезное беспокойство как в самой стране, так и на международном уровне.

ФИФА и УЕФА выдвинули Испании ультиматум: если до конца 2024 года в RFEF не будет избран новый президент, то это может привести к серьезным последствиям.

Испанские клубы могут отстранить от участия в еврокубках и лишить Испанию права на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года.

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Испания УЕФА ФИФА rfef
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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