Лапорта хочет дать Неймару второй шанс, если не удастся купить Холанда

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассматривает возможность дать Неймару второй шанс ближайшим летом, утверждает каталонская газета Sport.

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Бразилец получит статус свободного агента по окончании контракта с "Аль-Хилялем" в Саудовской Аравии. Неймар в совокупности получит от саудовского клуба 320 млн евро в виде зарплаты и бонусов. Однако он не играл почти год после серьезной травмы колена в октябре 2023 года.

Первой трансферной целью "Барселоны" будет норвежский нападающий Эрлинг Холанд, но если это окажется невозможным, клуб привлечет Неймара на обновленный "Камп Ноу".