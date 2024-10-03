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Лапорта хочет дать Неймару второй шанс, если не удастся купить Холанда
Функционер планирует усилить атаку сине-гранатовых
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассматривает возможность дать Неймару второй шанс ближайшим летом, утверждает каталонская газета Sport.
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Бразилец получит статус свободного агента по окончании контракта с "Аль-Хилялем" в Саудовской Аравии. Неймар в совокупности получит от саудовского клуба 320 млн евро в виде зарплаты и бонусов. Однако он не играл почти год после серьезной травмы колена в октябре 2023 года.
Первой трансферной целью "Барселоны" будет норвежский нападающий Эрлинг Холанд, но если это окажется невозможным, клуб привлечет Неймара на обновленный "Камп Ноу".
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