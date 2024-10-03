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Щенсный: У меня нет гарантии, что я буду номером один в воротах Барселоны. Мне нужно время
Придётся доказывать своё превосходство
Getty Images/Global Images Ukraine
Новоиспечённый голкипер "Барселоны" Войцех Щенсный не уверен, что сразу завоюет место в стартовом составе каталонского клуба.
"У меня нет гарантии, что я буду номером один в воротах. Я не номер один сегодня. И я не буду им на следующей неделе, потому что мне еще нужно время.
В футболе нет никаких гарантий, что ты будешь играть в стартовом составе. Сначала ты должен бороться за место в основе, а затем его надо сохранить.
Я не разговаривал с Ханси Фликом о своей роли в команде. "Барса" просто ясно дала мне понять, что им нужна моя помощь, и я думаю, что могу им помочь. На этом все и заканчивается", - приводит слова поляка Barca Universal.
Напомним, Щенсный был подписан в качестве замены травмировавшемуся Марку-Андре Тер Штегену. Конкурентом Войцеха за место в старте станет Иньяки Пенья.
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