Щенсный: У меня нет гарантии, что я буду номером один в воротах Барселоны. Мне нужно время

Новоиспечённый голкипер "Барселоны" Войцех Щенсный не уверен, что сразу завоюет место в стартовом составе каталонского клуба.

"У меня нет гарантии, что я буду номером один в воротах. Я не номер один сегодня. И я не буду им на следующей неделе, потому что мне еще нужно время.

В футболе нет никаких гарантий, что ты будешь играть в стартовом составе. Сначала ты должен бороться за место в основе, а затем его надо сохранить.

Я не разговаривал с Ханси Фликом о своей роли в команде. "Барса" просто ясно дала мне понять, что им нужна моя помощь, и я думаю, что могу им помочь. На этом все и заканчивается", - приводит слова поляка Barca Universal.