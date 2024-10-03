  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Серия А назвала имя лучшего тренера сентября
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А назвала имя лучшего тренера сентября

Испания

Конте - лучший тренер месяца

Серия А назвала имя лучшего тренера сентября

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Награду "Лучший тренер сентября" в Серии А получил главный тренер "Наполи" Антонио Конте.

В прошлом месяце "Наполи" выиграл 2 матча, а также сыграл вничью 0:0 с "Ювентусом".

Подопечные Конте сейчас лидируют в турнирной таблице Серии А, имея 13 очков.

Читайте такжеКонте - о лидерстве Наполи в Серии А: Можем позволить болельщикам мечтать, но есть команды, которые опережают нас
По теме
yellow-arrow
Реал впервые проиграл в Лиге чемпионов с мая 2023 года
yellow-arrow
Щенсный: У меня нет гарантии, что я буду номером один в воротах Барселоны. Мне нужно время
yellow-arrow
Спортивный врач оценил сроки восстановления Цыганкова
Антонио Конте Серия А Наполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости