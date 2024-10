Серия А назвала имя лучшего тренера сентября

Награду "Лучший тренер сентября" в Серии А получил главный тренер "Наполи" Антонио Конте.

В прошлом месяце "Наполи" выиграл 2 матча, а также сыграл вничью 0:0 с "Ювентусом".

September belonged to Antonio Conte, the Philadelphia Coach of the Month ???? pic.twitter.com/VLaBToL1ht