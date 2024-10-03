Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А назвала имя лучшего тренера сентября
Конте - лучший тренер месяца
Getty Images/Global Images Ukraine
Награду "Лучший тренер сентября" в Серии А получил главный тренер "Наполи" Антонио Конте.
В прошлом месяце "Наполи" выиграл 2 матча, а также сыграл вничью 0:0 с "Ювентусом".
September belonged to Antonio Conte, the Philadelphia Coach of the Month ???? pic.twitter.com/VLaBToL1ht— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 3, 2024
Подопечные Конте сейчас лидируют в турнирной таблице Серии А, имея 13 очков.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Он не подошел английским клубам. Вингер Днепра-1 может перейти в Металлист 1925
- Месси, Суарес, Бускетс и Альба сделали совместное фото с трофеем МЛС
- Избиение Шахтера, фиаско обоих Мадридов и неудача сборной по футзалу. Главные новости за 2 октября
- Реал сообщил сроки восстановления Куртуа. Сколько матчей может сыграть Лунин?
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн