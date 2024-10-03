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Основной центрбек Реала может пропустить ближайший матч команды из-за травмы

Испания

Милитао вскоре пройдет медицинское обследование

Основной центрбек Реала может пропустить ближайший матч команды из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Реала" Эдер Милитао может пропустить ближайший матч команды из-за травмы.

Как сообщает издание The Athletic, футболист испытывает дискомфорт в левом бедре. Эдер в ближайшее время должен пройти медицинское ограничение.

Напомним, что Милитао получил это повреждение в матче Лиги чемпионов против "Лилля" (1:0).

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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