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Основной центрбек Реала может пропустить ближайший матч команды из-за травмы
Милитао вскоре пройдет медицинское обследование
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Реала" Эдер Милитао может пропустить ближайший матч команды из-за травмы.
Как сообщает издание The Athletic, футболист испытывает дискомфорт в левом бедре. Эдер в ближайшее время должен пройти медицинское ограничение.
Напомним, что Милитао получил это повреждение в матче Лиги чемпионов против "Лилля" (1:0).
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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