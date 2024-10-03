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Тен Хаг - о Шоу: Он скоро вернется

Испания

Специалист высказался о состоянии здоровья Люка

Тен Хаг - о Шоу: Он скоро вернется

Фото: manutd.com

Новина українською

Эрик тен Хаг, главный тренер "Манчестер Юнайтед", высказался о возвращении в команду защитника Люка Шоу.

"Мы надеемся, что Люк сможет вернуться к нам после международного перерыва, не уверен, что к первой же игре, но скоро вернется", - сказал главный тренер "МЮ".

Напомним, что 13 августа руководство "Манчестер Юнайтед" сообщило, что Шоу получил травму икры.

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Люк Шоу Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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