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Валенсия потеряла своего защитника из-за травмы
Хесус Васкес пропустит матч против Леганеса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Валенсии" Хесус Васкес не сможет принять участие в матче против "Леганеса", который состоится в эту пятницу.
Футболист получил на тренировке травму приводящих мышц правого бедра.
"Врачи решили, что защитник "Валенсии" должен пройти медицинское и физиотерапевтическое лечение", - говорится в заявлении клуба.
Васкес в текущем сезоне Ла Лиги сыграл 8 матчей - 562 минуты.
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Источник:Аs
Опубликовал: Екатерина Власова
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