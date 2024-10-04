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Реал Мадрид — Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Реал Мадрид" — "Вильярреал": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.10.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Реал" после ничьи с "Атлетико" и поражения от "Лилля" попытается реабилитироваться в глазах болельщиков против "Вильярреала".
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Легко точно не будет. Соперник "Сливочных" идет 3-м в таблице, отставая от Мадрида только на очко. У "Вильярреала" слабая оборона, но атака создает море моментов, и она уже забила те же 17 голов в Ла Лиге, что и "Реал".
Алекс Баэна — лидер "Подводников", к нему особое внимание. У "Реала" же акцентируем внимание на Андрее Лунине, который во втором матче кряду будет менять Тибо Куртуа.
Удастся ли украинцу оформить первый сухарь в сезоне, остановив грозную атаку "Вильярреала" - узнаем в субботу, 5 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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