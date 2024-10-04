Реал Мадрид — Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал" после ничьи с "Атлетико" и поражения от "Лилля" попытается реабилитироваться в глазах болельщиков против "Вильярреала".

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Легко точно не будет. Соперник "Сливочных" идет 3-м в таблице, отставая от Мадрида только на очко. У "Вильярреала" слабая оборона, но атака создает море моментов, и она уже забила те же 17 голов в Ла Лиге, что и "Реал".

Алекс Баэна — лидер "Подводников", к нему особое внимание. У "Реала" же акцентируем внимание на Андрее Лунине, который во втором матче кряду будет менять Тибо Куртуа.

Удастся ли украинцу оформить первый сухарь в сезоне, остановив грозную атаку "Вильярреала" - узнаем в субботу , 5 октября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало встречи — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Вільярреал Смотреть трансляцию

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