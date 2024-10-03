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"Мы достигли дна". Футболисты Реала недовольны поражением против Лилля

Испания

В команде напряженная атмосфера

"Мы достигли дна". Футболисты Реала недовольны поражением против Лилля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 2 октября, мадридский "Реал" проиграл "Лиллю" (1:0) в рамках второго тура Лиги чемпионов.

По сообщениям испанских СМИ, после поражения атмосфера в команде "Реала" была очень напряженной, в раздевалке после игры звучали фразы: "Мы достигли дна".

Напомним, что ближайший матч "Реала" состоится 19 октября. Команда сыграет против "Сельты".

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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