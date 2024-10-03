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"Мы достигли дна". Футболисты Реала недовольны поражением против Лилля
В команде напряженная атмосфера
Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 2 октября, мадридский "Реал" проиграл "Лиллю" (1:0) в рамках второго тура Лиги чемпионов.
По сообщениям испанских СМИ, после поражения атмосфера в команде "Реала" была очень напряженной, в раздевалке после игры звучали фразы: "Мы достигли дна".
Напомним, что ближайший матч "Реала" состоится 19 октября. Команда сыграет против "Сельты".
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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