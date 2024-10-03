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Сантьяго Бернабеу сияет новыми красками: реконструкция стадиона продолжается
На стадионе тестировали новое освещение
Реал
Реконструкция легендарного стадиона "Реала" "Сантьяго Бернабеу" продолжается, последней инновацией стала новая система освещения внешнего фасада.
Как стало известно из видео, опубликованного в социальных сетях, уже состоялось первое тестирование этого освещения.
Яркие световые эффекты, переливающиеся разнообразными цветами, создают поистине незабываемые впечатления.
???? Así se iluminará la piel envolvente del Santiago Bernabéu. Será una iluminación viva, dinámica.— Fanáticos Real Madrid (@Fanaticos_RMCF) October 3, 2024
✅ Se podrá iluminar con colores fijos o realizar transiciones entre colores, cambios de intensidad, se podrá dotar de movimiento a la piel del estadio.
???? Más info:… pic.twitter.com/ULO4y95cqT
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