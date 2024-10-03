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Сантьяго Бернабеу сияет новыми красками: реконструкция стадиона продолжается

Испания
Обновлено

На стадионе тестировали новое освещение

Сантьяго Бернабеу сияет новыми красками: реконструкция стадиона продолжается

Реал

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Реконструкция легендарного стадиона "Реала" "Сантьяго Бернабеу" продолжается, последней инновацией стала новая система освещения внешнего фасада.

Как стало известно из видео, опубликованного в социальных сетях, уже состоялось первое тестирование этого освещения.

Яркие световые эффекты, переливающиеся разнообразными цветами, создают поистине незабываемые впечатления.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
03.10.2024 в 21:36
Бамжарса а где ваш стадион?
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
03.10.2024 в 21:36
Бамжарса а где ваш стадион?
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avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 21:32
На заздрість банкротам !!!
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