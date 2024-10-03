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Барселона не сможет вернуться к правилу Ла Лиги 1:1

Испания
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Испанцы не могут договориться о сделке с Nike

Барселона не сможет вернуться к правилу Ла Лиги 1:1

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" пока не сможет вернуться к правилу Ла Лиги "1:1".

Ранее в клубе надеялись, что новое спонсорское соглашение с Nike поможет им решить финансовые проблемы и вернуться к правилу "1:1", но переговоры с компанией продвигаются очень медленно и о подписании контракта говорить рано.

Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится 6 октября. Команда сыграет против "Алавеса".

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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