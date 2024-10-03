Барселона не сможет вернуться к правилу Ла Лиги 1:1

"Барселона" пока не сможет вернуться к правилу Ла Лиги "1:1".

Ранее в клубе надеялись, что новое спонсорское соглашение с Nike поможет им решить финансовые проблемы и вернуться к правилу "1:1", но переговоры с компанией продвигаются очень медленно и о подписании контракта говорить рано.

Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится 6 октября. Команда сыграет против "Алавеса".