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Барселона не сможет вернуться к правилу Ла Лиги 1:1
Испанцы не могут договориться о сделке с Nike
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" пока не сможет вернуться к правилу Ла Лиги "1:1".
Ранее в клубе надеялись, что новое спонсорское соглашение с Nike поможет им решить финансовые проблемы и вернуться к правилу "1:1", но переговоры с компанией продвигаются очень медленно и о подписании контракта говорить рано.
Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится 6 октября. Команда сыграет против "Алавеса".
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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