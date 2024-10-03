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Ультиматум ФИФА и УЕФА ускорил процесс выборов в Испанской федерации футбола
Сейчас RFEF разработала несколько сценариев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация футбола Испании (RFEF) планирует избрать нового президента из-за давления ФИФА и УЕФА, которые выдвинули ультиматум.
Сейчас RFEF разработала несколько сценариев проведения выборов, которые могут завершиться до конца года или в начале следующего. Выбор конкретного сценария будет зависеть от количества кандидатов и количества поданных жалоб.
Напомним, что если RFEF не решит эту проблему, Испании грозит отстранение от международных соревнований, что может привести к исключению испанских клубов из европейских кубков и поставить под угрозу проведение Чемпионата мира 2030 года.
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