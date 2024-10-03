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Ультиматум ФИФА и УЕФА ускорил процесс выборов в Испанской федерации футбола

Испания
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Сейчас RFEF разработала несколько сценариев

Ультиматум ФИФА и УЕФА ускорил процесс выборов в Испанской федерации футбола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола Испании (RFEF) планирует избрать нового президента из-за давления ФИФА и УЕФА, которые выдвинули ультиматум.

Сейчас RFEF разработала несколько сценариев проведения выборов, которые могут завершиться до конца года или в начале следующего. Выбор конкретного сценария будет зависеть от количества кандидатов и количества поданных жалоб.

Напомним, что если RFEF не решит эту проблему, Испании грозит отстранение от международных соревнований, что может привести к исключению испанских клубов из европейских кубков и поставить под угрозу проведение Чемпионата мира 2030 года.

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Источник:
Аs
Опубликовал: Екатерина Власова
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