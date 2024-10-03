Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, когда Дани Ольмо вернется после травмы
Ольмо вернется в команду после международной паузы
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо получил повреждение в матче против "Жироны".
Как сообщает издание Sport, футболист вернется в строй сразу после международной паузы. Ожидается, что Ольмо 20 октября сыграет против "Севильи".
Дани присоединился к "Барселоне" летом этого года. Футболист в сезоне 2024/25 сыграл три матча, в которых забил три гола.
Читайте такжеБарселона не сможет вернуться к правилу Ла Лиги 1:1
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Вarcelinius
03.10.2024 в 23:06
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Плывем по течению. Хоффенхайм - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
- Хоффенхайм – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- "Каждый должен сделать выводы". Срна ответил, изменился ли кредит доверия к Пушичу
- Барселона может бесплатно подписать одного из лучших форвардов Лиги 1
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 3