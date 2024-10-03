Стало известно, когда Дани Ольмо вернется после травмы

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо получил повреждение в матче против "Жироны".

Как сообщает издание Sport, футболист вернется в строй сразу после международной паузы. Ожидается, что Ольмо 20 октября сыграет против "Севильи".

Дани присоединился к "Барселоне" летом этого года. Футболист в сезоне 2024/25 сыграл три матча, в которых забил три гола.