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Стало известно, когда Дани Ольмо вернется после травмы

Испания
Обновлено

Ольмо вернется в команду после международной паузы

Стало известно, когда Дани Ольмо вернется после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо получил повреждение в матче против "Жироны".

Как сообщает издание Sport, футболист вернется в строй сразу после международной паузы. Ожидается, что Ольмо 20 октября сыграет против "Севильи".

Дани присоединился к "Барселоне" летом этого года. Футболист в сезоне 2024/25 сыграл три матча, в которых забил три гола.

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Барселона Дани Ольмо
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
03.10.2024 в 23:06
Жаль с Алавесом не сыграет.
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Комментарии 3
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Вarcelinius
03.10.2024 в 23:06
Жаль с Алавесом не сыграет.
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0
1
avatar
Вarcelinius
03.10.2024 в 23:04
А Ольмо шо, косой?
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0
1
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Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 23:15
В тебе, собачий кал, теж не все з організмом в нормі. ти ж сам знаєш.
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0
1

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