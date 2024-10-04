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Основной хавбек Атлетико выбыл из строя из-за травмы

Испания
Основной хавбек Атлетико выбыл из строя из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетико" официально подтвердил травму у полузащитника Маркоса Льоренте.

Как показали результаты медицинского обследования, 29-летний футболист получил мышечную травму правого бедра в матче с "Бенфикой" (0:4) во втором туре основного этапа Лиги чемпионов, из-за чего он покинул поле в первом тайме.

Теперь Маркосу предстоит прохождение сеансов физиотерапии и реабилитационная работа в тренажерном зале. Точные сроки восстановления игрока станут известны позднее.

На счету Льоренте в этом сезоне два гола и две результативные передачи в 10 матчах.

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Атлетико (Мадрид) травма Маркос Льоренте
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Источник:
Atletico Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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