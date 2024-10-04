Кроос: Не хочу слышать, что меня не хватает в Реале

Бывший полузащитник "Реала" Тони Кроос высказался о текущем состоянии мадридского клуба.

"Я всегда надеюсь, что у "Реала" все сложится хорошо по двум причинам. Во-первых, я искренне желаю им побед. Но также и потому, что часто читал, что меня не хватает. Это приятно, но я не хочу этого слышать, потому что это смотрится неуважительно к нынешним игрокам.

Люди постоянно делают вид, что мы выигрывали со мной все матчи со счетом 4:0. Дела, конечно, идут не очень хорошо, но и со мной нам часто приходилось непросто. Об этом нельзя забывать", - цитирует немца Madrid Xtra.