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Кроос: Не хочу слышать, что меня не хватает в Реале

Испания
Кроос: Не хочу слышать, что меня не хватает в Реале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Реала" Тони Кроос высказался о текущем состоянии мадридского клуба.

"Я всегда надеюсь, что у "Реала" все сложится хорошо по двум причинам. Во-первых, я искренне желаю им побед. Но также и потому, что часто читал, что меня не хватает. Это приятно, но я не хочу этого слышать, потому что это смотрится неуважительно к нынешним игрокам.

Люди постоянно делают вид, что мы выигрывали со мной все матчи со счетом 4:0. Дела, конечно, идут не очень хорошо, но и со мной нам часто приходилось непросто. Об этом нельзя забывать", - цитирует немца Madrid Xtra.

Напомним, Кроос завершил карьеру этим летом после чемпионата Европы. За "Реал" Тони выступал с 2014 по 2024 года.

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Тони Кроос Реал (Мадрид)
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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
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