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Рюдигер: Надо отдать должное Ямалю. То, что он делает, просто пугает

Испания

Неоспоримо

Рюдигер: Надо отдать должное Ямалю. То, что он делает, просто пугает

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Реала" Антонио Рюдигер высоко оценил выступления юного вингера "Барселоны" Ламина Ямаля.

"Надо отдать должное Ямалю. Он играет за "Барселону" в 17 лет, проявил себя на Евро. Надеюсь, он останется здоровым, у него блестящее будущее. То, что он делает, просто пугает", - сказал немец в интервью The Inside Scoop.

В текущем сезоне Ямаль записал на свой счёт 5 забитых мячей и 5 ассистов в 10 матчах во всех турнирах.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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