Рюдигер: Надо отдать должное Ямалю. То, что он делает, просто пугает

Защитник "Реала" Антонио Рюдигер высоко оценил выступления юного вингера "Барселоны" Ламина Ямаля.

"Надо отдать должное Ямалю. Он играет за "Барселону" в 17 лет, проявил себя на Евро. Надеюсь, он останется здоровым, у него блестящее будущее. То, что он делает, просто пугает", - сказал немец в интервью The Inside Scoop.