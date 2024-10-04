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Анчелотти: Хотим снова предложить свою лучшую версию. Мы еще не достигли своего пика, но он не за горами

Испания

Как быстро придут в себя "сливочные"?

Анчелотти: Хотим снова предложить свою лучшую версию. Мы еще не достигли своего пика, но он не за горами

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник мадридского "Реала" дал комментарий перед матчем девятого тура Ла Лиги против "Вильярреала".

"У "Вильярреала" все прекрасно, это команда, которая отлично справляется со своей работой. Предстоит сложный матч, но мы хотим снова предложить лучшую свою версию, попытаться восстановить взаимосвязь и показать хороший футбол перед нашими болельщиками.

Каждый может думать, что хочет, критика, увиденная в среду (после 0:1 с "Лиллем" - прим.) - верна. Иногда бывают моменты, когда нужно восстанавливаться, и нужно делать это как можно скорее. Никто из нас не любит проигрывать, но мы имели большую серию (без поражений - прим.), и это может заставить вас думать, что вы непобедимы. Иногда поражение возвращает вас к реальности, и это наша работа. Мы должны добиться большего.

Мы еще не достигли своего пика, но он не за горами. У нас есть игроки, которые еще не находятся на своем лучшем уровне, и мы должны быть терпеливы в этом отношении. Мы не там, где хотели бы быть, но и не далеко. Мы должны беспокоиться об интенсивности при обращении с мячом и оборонительном аспекте", - сказал итальянец на пресс-конференции.

Поединок "Реал Мадрид" - "Вильярреал" состоится завтра, 5 октября. Начало - в 22:00.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Вильярреал
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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