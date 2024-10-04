Рюдигер - о Беллингеме: Он фантастический

Центральный защитник "Реала" Антонио Рюдигер высказался о своем одноклубнике Джуде Беллингеме.

"Он фантастический. Поверьте, у него замечательные родители. Я говорил с его мамой несколько раз, встречался с ними в "Челси"... Джуд сказал мне, что его мама помнит, что я был единственным, кто поздоровался с ними в тот день".