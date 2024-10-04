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Рюдигер - о Беллингеме: Он фантастический

Испания
Обновлено

Немец рассказал о своем одноклубнике

Рюдигер - о Беллингеме: Он фантастический

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcus Brandt/picture alliance

Новина українською

Центральный защитник "Реала" Антонио Рюдигер высказался о своем одноклубнике Джуде Беллингеме.

"Он фантастический. Поверьте, у него замечательные родители. Я говорил с его мамой несколько раз, встречался с ними в "Челси"... Джуд сказал мне, что его мама помнит, что я был единственным, кто поздоровался с ними в тот день".

Добавим, что в текущем сезоне Джуд сыграл семь матчей, в которых отдал две результативные передачи.

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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.10.2024 в 19:52
Ага... А вот уже и группировка нарисовалась... Значит, Рудигер дружит с Белингемом, против Винни и Мбапика... Так, запасаемся попкорном...
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Комментарии 5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.10.2024 в 19:52
Ага... А вот уже и группировка нарисовалась... Значит, Рудигер дружит с Белингемом, против Винни и Мбапика... Так, запасаемся попкорном...
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1
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Вarcelinius
04.10.2024 в 19:55
Только хотел про группировки написать в этой связи, но ты уже тут.
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Matachorros (Chicago)
04.10.2024 в 19:48
Как и вся команда, лучший состав на планете
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.10.2024 в 19:50
Очень смешная шутка.
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Вarcelinius
04.10.2024 в 20:07
Ода всегда был дебилом, у шутки у него такие.
 
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