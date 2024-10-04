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Рюдигер - о Беллингеме: Он фантастический
Немец рассказал о своем одноклубнике
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcus Brandt/picture alliance
Центральный защитник "Реала" Антонио Рюдигер высказался о своем одноклубнике Джуде Беллингеме.
"Он фантастический. Поверьте, у него замечательные родители. Я говорил с его мамой несколько раз, встречался с ними в "Челси"... Джуд сказал мне, что его мама помнит, что я был единственным, кто поздоровался с ними в тот день".
Добавим, что в текущем сезоне Джуд сыграл семь матчей, в которых отдал две результативные передачи.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.10.2024 в 19:52
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