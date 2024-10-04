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В Ла Лиге назвали имя лучшего игрока сентября
Футболист получил награду впервые в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Ламин Ямаль стал игроком месяца в Ла Лиге. В сентябре нападающий забил за "Барселону" 3 гола и отдал один ассист.
В матче против "Жироны" он забил первые два мяча. Против "Вильярреала" футболист отдал ассист на Рафинью, который сделал счет 1:5 в пользу каталонского клуба. Также Ламин забил против "Осасуны", но этот матч "Барселона" проиграла.
Для Ямаля это первая награда игрока месяца в этом сезоне. Его конкурентами были Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид"), Иньяки Уильямс ("Атлетик"), Джованни Ло Селсо ("Реал Бетис") и Карлос Висенте ("Депортиво Алавес").
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