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В Ла Лиге назвали имя лучшего игрока сентября

Испания
Обновлено

Футболист получил награду впервые в этом сезоне

В Ла Лиге назвали имя лучшего игрока сентября

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Ламин Ямаль стал игроком месяца в Ла Лиге. В сентябре нападающий забил за "Барселону" 3 гола и отдал один ассист.

В матче против "Жироны" он забил первые два мяча. Против "Вильярреала" футболист отдал ассист на Рафинью, который сделал счет 1:5 в пользу каталонского клуба. Также Ламин забил против "Осасуны", но этот матч "Барселона" проиграла.

Для Ямаля это первая награда игрока месяца в этом сезоне. Его конкурентами были Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид"), Иньяки Уильямс ("Атлетик"), Джованни Ло Селсо ("Реал Бетис") и Карлос Висенте ("Депортиво Алавес").

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Барселона Ламин Ямаль
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Комментарии
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Вarcelinius
04.10.2024 в 20:49
Ямаль красава!
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Комментарии 2
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Вarcelinius
04.10.2024 в 20:49
Ямаль красава!
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Пан Коцький (Єкабпілс)
04.10.2024 в 21:22
Ти ж собачий кал, ненавидиш чорношкірих ! Чи знову всіх наї-бав ?
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