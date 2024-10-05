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Барселона определилась по поводу будущего Фати

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Испанца снова отдадут в аренду

Барселона определилась по поводу будущего Фати

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" хочет отдать Ансу Фати в аренду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство "Барселоны" приняло решение снова отдать испанца в аренду, но это получится сделать лишь в том случае, если клуб выйдет на правило 1:1. Отмечается, что главный тренер "Барсы" Флик рассчитывал на Фати, но из-за травмы его полноценное возвращение в состав команды не состоялось. На следующей неделе состоится встреча агента Фати с представителями "Барсы", на которой решится судьба игрока.

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Добавим, что в этом сезоне полузащитник сыграл лишь 28 минут во всех соревнованиях.

Напомним, Фати вернулся в "Барсу" после годичной аренды в "Брайтоне". В прошлом сезоне 21-летний испанец сыграл в 30 матчах во всех турнирах за "чаек", в которых отметился 4 голами и одной результативной передачей. Действующий контракт игрока с "Барселоной" рассчитан до 2027 года.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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