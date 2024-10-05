Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона определилась по поводу будущего Фати
Испанца снова отдадут в аренду
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" хочет отдать Ансу Фати в аренду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, руководство "Барселоны" приняло решение снова отдать испанца в аренду, но это получится сделать лишь в том случае, если клуб выйдет на правило 1:1. Отмечается, что главный тренер "Барсы" Флик рассчитывал на Фати, но из-за травмы его полноценное возвращение в состав команды не состоялось. На следующей неделе состоится встреча агента Фати с представителями "Барсы", на которой решится судьба игрока.
Добавим, что в этом сезоне полузащитник сыграл лишь 28 минут во всех соревнованиях.
Напомним, Фати вернулся в "Барсу" после годичной аренды в "Брайтоне". В прошлом сезоне 21-летний испанец сыграл в 30 матчах во всех турнирах за "чаек", в которых отметился 4 голами и одной результативной передачей. Действующий контракт игрока с "Барселоной" рассчитан до 2027 года.
Популярное сейчас
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
- Тайсон Фьюри: Я 20 лет искал по всему миру достойного соперника и наконец-то нашел
- Победа Черноморца и нули Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Барселона не сможет вернуться к правилу Ла Лиги 1:1
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО