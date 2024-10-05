Реал Мадрид - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Давненько "Реал" не проводил два кряду матча без побед, но сейчас именно такая ситуация. После 1:1 с "Атлетико" и 0:1 с "Лиллем" у команды Карло Анчелотти выбора нет – надо брать три очка. При этом сделать это будет весьма непросто – их соперник борется за ТОП-4, за него играет лучший ассистент Ла Лиги, и вдобавок "Вильярреал" всю неделю отдыхал, и он свежее.

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Чемпионат Испании, девятый тур

5 октября 2024. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" Мадрид 22:00 "Вильярреал"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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