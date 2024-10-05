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Жирона — Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Жирона" — "Атлетик": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.10.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Жирона — Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alcoba Beitia

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" после шести кряду осечек попытается вернуться на победную стезю в матче с одной из лучших команд Испании.

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У Бильбао вообще не было поражений ни в Ла Лиге, ни в Лиге Европы с 31 августа. Братья Уильмс солируют в нападении, но и прессинг, и движение без мяча команды Эрнесто Вальверде надо отмечать. На неделе они просто сожрали АЗ Алкмаар без остатка.

Про "Жирону" так сказать нельзя. Наоборот! Команда Мичела трижды результативно ошиблась в защите с "Фейенордом", что обернулось вторым кряду поражением в ЛЧ. Вдобавок еще и потеряли Цыганкова с Блиндом из-за травм.

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Чтобы победить Бильбао при таких обстоятельствах "Жироне" необходимо чудо.

Случится ли оно — узнаем в воскресенье, 6 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 15:00 по Киеву.

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