Алавес — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

“Барселона" после легких 5:0 в Лиге чемпионов с "Янг Бойз" попробует вернуться на победную стезю и в Ла Лиге.

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В прошлом туре каталонцы потерпели первое поражение в чемпионате от "Осасуны", где выпустили резерв (2:4). Думается, против "Алавеса" Ганси Флик это повторять не станет. "Реал" совсем недалеко в таблице, и к Эль Класико выгодно было бы сохранить этот гандикап.

Удастся ли? "Алавес" в этом сезоне еще не проигрывал на своем поле. Это вертикальная, зубастая, но не слишком мастеровитая команда, собранная из бойцов средней руки.

Победить "Барселону" для такого коллектива — и подвиг, и мечта.

Сбудется ли она — узнаем в воскресенье , 6 октября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало встречи — в 17:15 по Киеву.

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