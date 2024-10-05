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Алавес — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Алавес" — "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.10.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Алавес — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

“Барселона" после легких 5:0 в Лиге чемпионов с "Янг Бойз" попробует вернуться на победную стезю и в Ла Лиге.

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В прошлом туре каталонцы потерпели первое поражение в чемпионате от "Осасуны", где выпустили резерв (2:4). Думается, против "Алавеса" Ганси Флик это повторять не станет. "Реал" совсем недалеко в таблице, и к Эль Класико выгодно было бы сохранить этот гандикап.

Удастся ли? "Алавес" в этом сезоне еще не проигрывал на своем поле. Это вертикальная, зубастая, но не слишком мастеровитая команда, собранная из бойцов средней руки.

Победить "Барселону" для такого коллектива — и подвиг, и мечта.

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Сбудется ли она — узнаем в воскресенье, 6 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 17:15 по Киеву.

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