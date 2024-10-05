Примера. Сельта выиграла вдевятером, геройства де Фрутоса и Жофре, дежурный гол Будимира

Когда команда играет более получаса 11 на 9, но проигрывает, то в элите ей делать нечего.

"Лас-Пальмас" пропустил в середине первого тайма от Борхи, которому красиво навесил Мингеса, но главное было после перерыва.

Илайш Мориба типично для себя подвел команду и оставил "Сельту" в меньшинстве на 54-й минуте. Яго Аспас пытался это оспорить, но арбитру Адриану Кордере Веге это настолько не понравилось, что он еще и легенде две желтых выписал.

Спорно, очень спорно все это выглядело.

Ну, а неудачные попытки "Лас-Пальмаса" добиться хоть чего, имея на два игрока больше на поле, выглядели откровенно жалко.

"Сельта" выстояла благодаря собранности обороны и геройству Гуаиты — и теперь у нее 13 очков. У островитян осталось 3.

9-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Сельта" - 0:1

Гол: Борха Иглесиас, 28

"Лас-Пальмас": Хоркаш — Росада, Алекс Суарес (Кампанья, 75), Эрсог, Алекс Муньос (Фустер, 58)— Янузай, Хави Муньос (Бенито Рамирес, 58), Эссугу, Молейро — Макберни (Кардона, 67), Фабио Силва (Мата, 67)

"Сельта": Гуаита — Манкильо (Хави Родригес, 61), Старфельт, Маркос Алонсо — Мингеса (Домингес, 90+1), Бельтран, Мориба, Альварес (Серви, 79) — Аспас, Борха Иглесиас (Дувикас, 62), Сведберг (Дуран, 62)

Предупреждения: Фабио Силва, 46, Мата, 70, Кампанья, 82 — Бельтран, 32, Манкильо, 42, Мориба, 52, Аспас, 55, Мингеса, 55, Дувикас, 75

Удаления: Мориба, 54, Аспас, 56

Надо не атаковать, а забивать — так это называется.

"Вальядолид" играл хорошо и забил первым — это Амалла увенчал голом проход и прострел Рауля Моро.

Помимо этого "Пусела" могла забить еще 3-5 раз, но постоянно что-то мешало. Мачису из-под ног выбил мяч Лежен, удар Джемерта заблокировал Мумин, Амалла проиграл дуэль Баталье. Также не забили из удобных ситуаций Мартин, Лукас Роса, Маркос Андре.

А что "Райо"? А ничего. Хорхе де Фрутос в одном эпизоде преобразовал в гол разрезной пас Паласона, а в другом добил мяв в ворота после попытки Рациу в штангу.

⚽️GOAL???????? | Real Valladolid 1-2 Rayo Vallecano | Jorge de Frutospic.twitter.com/NzfdQIehT8 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 5, 2024

Этого вполне хватило, и в таблице у "Молний" теперь 13 очков, а у "Вальядолида" - всего 5. Реализация решает.

9-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Райо Вальекано" - 1:2

Голы: Амалла, 51 — де Фрутос, 57, 80

"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Ба, Давид Торрес, Лукас Роса — Мартин, Джемерт (Юрич, 46), Амалла (Иван Санчес, 83) — Ндиай (Туами, 68), Латаса (Маркос Андре, 46), Мачис (Моро, 46)

"Райо Вальекано": Баталья — Рациу, Лежен, Мумин, Балью — де Фрутос, Унаи Лопес (Сисс, 83), Валентин (Альваро Гарсия, 63), Эмбарба (Гумбау, 62) — Камельо (Гвардиола, 77), Паласон (Хамес Родригес, 77)

Предупреждения: Джемерт, 20, Латаса, 32, Лукас Роса, 49, Давид Торрес, 62 — Балью, 90+5

Победа имени Жофре Каррераса.

23-летний воспитанник "Эспаньола" сперва идеально навесил с левой на Мараша Кумбулла, а в начале второго тайма сам хлестко пробил в противоход с линии штрафной.

"Мальорка" ни в чем не уступала сопернику, но вот эффективности Жофре ни один из игроков "Киновари" не показал. Все, на что хватило — это гол после стандарта; Ларин выудил мяч на дальней штанге и транзитом через Раильо отправил в сетку.

Ну, и акцию перед стартом надо вспомнить: игроки "Эспаньола" вышли с собачками в поддержку приютов для бездомных животных. Выглядело красиво и человечно.

1000 - Teams with 1000 wins in @LaLigaEN:



1825 - Real Madrid

1766 - FC Barcelona

1402 - Atlético de Madrid

1307 - Athletic Club

1284 - Valencia CF

1110 - Sevila FC

1000 - RCD ESPANYOL.



Periquitos. ???????? pic.twitter.com/vWSjNk2LVC — OptaJose (@OptaJose) October 5, 2024

В таблице после победы у "Эспаньола" стало 10 очков, у "Мальорки" осталось 14.

9-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья Эль Прат"

"Эспаньол" - "Мальорка" - 2:1

Голы: Кумбулла, 18, Жофре, 47 — Раильо, 68

"Эспаньол": Жоан Гарсия — Эль-Хилали, Серхи Гомес, Кумбулла, Ромеро — Грагера, Лосано (Чеддира, 75) — Жофре (Рока, 84), Крал, Кардона (Милья, 55) — Велис (Калеро, 83)

"Мальорка": Грейф — Маффео, Раильо, Копете, Мохика (Лато, 61) — Наварро (Валери, 61), Маскарель (Морланес, 80), Саму Кошта, Дардер (Абдон, 60) — Дани Родригес (Чикинью, 61) — Ларин

Предупреждения: Милья, 66 — Мохика, 58, Саму Кошта, 62, Чикинью, 65, Маскарель, 78, Абдон, 90

Одни очень хотели, но не могли. Другие могли, но не очень хотели. Итог — ничья.

"Хетафе" рано открыл счет — это Йылдырым замкнул навес Солы с левого фланга.

"Осасуна" ответила в середине второго тайма индивидуальными действиями Анте Будимира — опытному хорвату дали принять мяч на линии штрафной, развернуться, и он, конечно, не простил.

¡GOL DE OSASUNA! ????



⚽ Budimir sacó un gran remate y puso el 1-1 para el Rojillo ante Getafe en #LaLigaEnDSPORTS.



¡Se juega en #DIRECTV y @dgo_latam! ???????? pic.twitter.com/pRKny2bmqx — DSPORTS (@DSports) October 5, 2024

В остальном "Хета" очень много пробовал, пробивал, навешивал, но отсутствие индивидуального качества не позволяло завершить моменты опасно. Лучшее, что было — удар Карлеса Переса мимо ближней штанги в конце матча.

"Осасуна" же играла строго от обороны, вперед не бежала, но даже так Бретонес почти с центра поля едва не забил второй.

В таблице после ничьей у памплонцев стало 15 очков, у "Хетафе" - 8.

9-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Осасуна" - 1:1

Голы: Йылдырым, 21 — Будимир, 60

"Хетафе": Сория — Даконам (Иглесиас, 46), Беррокаль (Аберден, 83), Альдерете, Рико — Карлес Перес, Арамбарри, Милья, Сола (Риско, 74) — Йылдырым (Майораль, 46), Уче (Альваро, 74)

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Бойомо, Бретонес — Ибаньес, Торро (Монкайола, 59), Орос (Мой Гомес, 79) — Рубен Гарсия (Рауль Гарсия, 58), Будимир, Сарагоса (Пенья, 79)

Предупреждения: Даконам, 42, Йылдырым, 43 — Торро, 34, Бойомо, 53, Монкайола, 75, Катена, 87